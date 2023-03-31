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Новости Крыма

Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение

31 марта 2023, 10:31Новости

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Штормовое предупреждение объявлено в пятницу в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом информирует Минтранс России.

"Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидаемым во второй половине дня усилением ветра до 12-17 м/с", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно прогнозу Росгидромета, 31 марта в проливе ожидается ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, а во второй половине – до 17 м/с. Осадков не предвидится, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха в регионе +8…10 градусов.

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