Виноделы Севастополя просят господдержки

Для нормальной работы виноградарям и виноделам Севастополя необходимо более 700 млн рублей. Это втрое больше того, что сегодня предусмотрено для компенсации затрат, преимущественно из федерального бюджета. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Юлия Курбатова.

По ее словам, господдержка отрасли в 2022 году составила 245 миллионов рублей, из которых 233 млн – федеральные деньги. Сегодня на них могут рассчитывать 16 производителей. Им будет компенсировано до 80% расходов на закупку саженцев, сельхозтехники, мелиорацию и многое другое, что необходимо в процессе производства. Но этого мало.