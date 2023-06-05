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Новости Крыма

Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под суд

05 июня 2023, 17:31Общество

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Прокуратура Нижнегорского района Крыма направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала семья с тремя детьми. Об этом информирует прокуратура РК.

"18 марта текущего года водитель допустил наезд на пятерых пешеходов, которые следователи навстречу по правой полосе проезжей части дороги. Двое взрослых, среди которых был мужчина на инвалидной коляске, и трое несовершеннолетних были с различными травмами госпитализированы в больницу. Одному взрослому и двоим несовершеннолетним был причинен тяжкий вред здоровью, сейчас их лечение продолжается", – уточнили в Крымском Следкоме.

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