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Новости Крыма

Висячая елка и нарядные кактусы – новогодний Крым для детей и взрослых

02 января 2024, 17:00Общество

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Зимние каникулы – любимое время, когда маленькие и взрослые ждут волшебства. Можно просто ждать, а можно устроить сказку самостоятельно. Особенно просто сделать это в удивительном Крыму, где прямо в пещерах подвешивают елки наоборот, а в оранжереях украшают игрушками вечнозеленые кактусы.

О том, где обязательно нужно побывать на полуострове с детьми в новогодние праздники – в подборке РИА Большую январскую программу подготовил Детский парк Симферополя. 3 января гостей будут встречать сказочные герои, а у дуба-великана пройдет квест по поиску подарков. 4 числа на здешней сцене проведут театрализованную игровую программу "Снеговик и заколдованный календарь", 5-го в парке устроят "Снегодрайв" – спортивные состязания для самых ловких, быстрых и смелых. 6 января малышей и их родителей приглашают на игру "Праздник маленького снеговика", а 7-го – на рождественскую программу "История маленького ангелочка".

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