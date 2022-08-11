Новости Крыма

Владельцев электромобилей в Крыму освободили от транспортного налога

11 августа 2022, 15:27Общество

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Госсовет Крыма освободил владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Об этом рассказали в пресс службе крымского парламента.

"Владельцы электромобилей (на одно транспортное средство) освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующие поправки внесены в статью 5 Закона "О транспортном налоге", – говорится в сообщении.

По мнению парламентариев, такая мера станет хорошим стимулом приобретать экологичный транспорт.

Также депутаты Госсовета поддержали в двух чтениях изменения в главный финансовый документ республики, которые увеличивают бюджет Крыма на 400 млн рублей.

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