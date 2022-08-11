Новости Крыма Владельцев электромобилей в Крыму освободили от транспортного налога

Госсовет Крыма освободил владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Об этом рассказали в пресс службе крымского парламента. "Владельцы электромобилей (на одно транспортное средство) освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующие поправки внесены в статью 5 Закона "О транспортном налоге", – говорится в сообщении. По мнению парламентариев, такая мера станет хорошим стимулом приобретать экологичный транспорт. Также депутаты Госсовета поддержали в двух чтениях изменения в главный финансовый документ республики, которые увеличивают бюджет Крыма на 400 млн рублей. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

