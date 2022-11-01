Владимир Путин проговорился об огромных потерях на Украине

25 ноября на встрече с матерями военнослужащих-участников СВО, Президент России Владимир Путин заявил, что "Можно подключать гражданские больницы к реабилитации раненых бойцов, хотя и военные госпитали РФ заполнены только на 38%". Это позволяет рассчитать потери в живой силе. И они огромны.

Данные нашего расследования взяты исключительно из открытых источников Министерства обороны и других ресурсов. Согласно данным сайта Минобороны РФ России – действуют 130 госпиталей. По факту их не менее 140 . Общая численность койко-мест в госпиталях почему-то засекречена, но можно ориентироваться по тем госпиталям, которые указывают количество мест, предназначенных для военнослужащих РФ. Например, согласно данных из открытых источников , Казанский военный госпиталь насчитывает 150 коек. Также, сейчас ведутся работы по строительству военного госпиталя на 150 коек в городе Пензе, Южно-Сахалинске и планируется строительство военных госпиталей на 150 коек в городах: Казань, Тула, Омск, Ярославль. Госпиталь в Самаре имеет 400 коек . ФГКУ "416 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации" насчитывает 600 мест. Есть госпитали и побольше. Кроме того, развернуты дополнительные полевые госпитали. Их количество также засекречено, но в среднем в таком госпитале насчитывается около 100 мест .

По словам начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрия Тришкина, ежегодно в мирное время в военно-медицинских организациях обслуживается около 13,7 миллионов посещений пациентов и оказывается медицинская помощь в стационарных условиях более 780 тысячам. Если считать средний срок пребывания в госпитале на лечении 1 месяц, то можно предположить, что в военных госпиталях России имеется не менее 65 000 койко-мест. 38% от этой цифры составляет 24 700 мест. Примерно столько военнослужащих РФ проходят лечение в результате ведения боевых действий на Украине. И это только на данный момент! За 9 месяцев войны госпитализировано для стационарного лечения не менее 100 000 раненных и покалеченных военнослужащих. При соотношении безвозвратных потерь к раненым 1:3 количество погибших российский солдат составляет не менее 30 000. Это и есть минимальная цена специальной военной операции.

Данные цифры – это минимальный расчет и основан лишь на общепринятой статистике из общедоступных источников. Точного количества потерь не знает никто. Можем констатировать лишь то, что, будет новая волна мобилизации. Такие огромные потери придется перекрывать новыми жертвами авантюры Путина.