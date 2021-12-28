Власти Крыма назвали дату запуска водовода для Симферополя

Вода из построенного в Крыму Бештерек-Зуйского водозабора поступит в систему водоснабжения Симферополя в феврале следующего года, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"По Бештерек-Зуйскому водоводу в феврале все работы будут закончены. Затяжка была связана исключительно с тем, что была высокая мутность воды, вода шла неочищенная белого цвета. Докупали специальные фильтры, в том числе импортного производства. Система очистки должна быть полностью налажена в феврале следующего года", – рассказал руководитель региона на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

По словам Аксенова, после запуска объекта в общую систему водоснабжения крымской столицы будет подаваться 22 тыс. кубометров воды в сутки.