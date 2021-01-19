Власти Крыма назвали "отстающие" объекты ФЦП



русские гифки



По итогам 2020 года в Крыму не были своевременно сданы в эксплуатацию 10 объектов федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития региона. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики Евгений Кабанов на совещании по вопросам строительной отрасли региона.

"На 2020 год к вводу в эксплуатацию было запланировано 69 объектов по ФЦП. На 31 декабря было введено 59 объектов, по десяти объектам, которые мы не успели ввести в эксплуатацию, были завершены в полном объеме строительно-монтажные работы. Мы не ввели десять объектов", – сообщил вице-премьер РК. По его словам, в этот перечень входят четыре дороги, по которым строительно-монтажные работы были завершены в полном объеме. До 1 апреля планируется получение по всем объектам заключения о соответствии либо разрешение на ввод.