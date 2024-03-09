Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории

Открытие реконструированной набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории состоится в ближайшие дни, до празднования 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Набережную Терешковой обязательно откроют в ближайшие дни, до юбилея Крымской весны. Все основные виды работ там завершены, идет работа по принятию объекта в эксплуатацию. Согласования Ростехнадзора, Росприроднадзора и других ведомств получены. Открытие состоится со дня на день", – сказал глава крымского правительства.