Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории

09 марта 2024, 14:00Общество

3

Открытие реконструированной набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории состоится в ближайшие дни, до празднования 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Набережную Терешковой обязательно откроют в ближайшие дни, до юбилея Крымской весны. Все основные виды работ там завершены, идет работа по принятию объекта в эксплуатацию. Согласования Ростехнадзора, Росприроднадзора и других ведомств получены. Открытие состоится со дня на день", – сказал глава крымского правительства.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх