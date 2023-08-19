Новости Крыма Власти Севастополя просят привлечь к работе частные суда, чтобы нормализовать поставки топлива на полуостров



Власти Севастополя направили в адрес министерства энергетики и Минтранса России обращение о необходимости увеличить пропускную способность Керченской переправы и при необходимости привлечь к работе частные суда, чтобы нормализовать поставки топлива на полуостров. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. По его словам, сейчас в Севастополе перебоев с бензином нет, но график поставок напрямую зависит от паромов. - Поставки топлива на Крымский полуостров осуществляются морским транспортом. Любой шторм, ограничения на хождения морского транспорта нарушают график поставок,- отметил Развожаев. Кроме того, по поручению губернатора Департамент городского хозяйства отправил ходатайство об анализе цен на топливо в Севастополе в Федеральную антимонопольную службу, а также запросил проведение проверки обоснованности роста цен на бензин и дизтопливо. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

