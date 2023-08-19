Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Власти Севастополя просят привлечь к работе частные суда, чтобы нормализовать поставки топлива на полуостров

19 августа 2023, 13:20Новости

1

Власти Севастополя направили в адрес министерства энергетики и Минтранса России обращение о необходимости увеличить пропускную способность Керченской переправы и при необходимости привлечь к работе частные суда, чтобы нормализовать поставки топлива на полуостров. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. По его словам, сейчас в Севастополе перебоев с бензином нет, но график поставок напрямую зависит от паромов.

- Поставки топлива на Крымский полуостров осуществляются морским транспортом. Любой шторм, ограничения на хождения морского транспорта нарушают график поставок,- отметил Развожаев.

Кроме того, по поручению губернатора Департамент городского хозяйства отправил ходатайство об анализе цен на топливо в Севастополе в Федеральную антимонопольную службу, а также запросил проведение проверки обоснованности роста цен на бензин и дизтопливо.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх