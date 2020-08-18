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Власти Севастополя рассказали о состоянии сбитого скорой ребенка

Власти Севастополя рассказали о состоянии сбитого скорой ребенка

18 августа 2020, 12:33Новости

В Департаменте здравоохранения Севастополя рассказали о состоянии ребенка, которого накануне вечером сбил автомобиль скорой помощи. Известно, что мальчик в сознании, в состоянии средней степени тяжести. "У него оскольчатый перелом бедра и ссадины на лице. Доктора осмотрели его, взяли анализ крови, провели УЗИ и компьютерную томографию, наложили гипс. Принимается решение о тактике лечения", – рассказали в пресс-службе депздрава. Лечение ребенка на личный контроль взял директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов. Он встретился с отцом подростка и с работниками городской больницы №5, куда госпитализировали мальчика.

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