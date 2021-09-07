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Власти Симферополя объяснили продление сроков благоустройства дворов

07 сентября 2021, 10:59Общество

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Сроки благоустройства ряда симферопольских дворов продлены по вине подрядчиков. Как заявил по итогам выезда на объекты мэр крымской столицы Валентин Демидов, приоритетным остается качество выполнения этих работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным пресс-службы, во дворе по улице Мате Залки работы почти завершены, подрядчику предстоит устранить мелкие недочеты и установить детский игровой комплекс. По Фрунзе и Луговой в связи с масштабом работ степень их готовности ниже. Самая сложная ситуация сложилась во дворе по улице Бела Куна.

"Это, пожалуй, самый сложный объект, из-за наложения проекта прошлого года. Прошлогодний подрядчик работы не выполнил в срок. Часть из них пришлось переделывать из-за низкого качества. Требуется активизация работ", – сообщил Демидов.

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