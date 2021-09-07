Власти Симферополя объяснили продление сроков благоустройства дворов

Сроки благоустройства ряда симферопольских дворов продлены по вине подрядчиков. Как заявил по итогам выезда на объекты мэр крымской столицы Валентин Демидов, приоритетным остается качество выполнения этих работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным пресс-службы, во дворе по улице Мате Залки работы почти завершены, подрядчику предстоит устранить мелкие недочеты и установить детский игровой комплекс. По Фрунзе и Луговой в связи с масштабом работ степень их готовности ниже. Самая сложная ситуация сложилась во дворе по улице Бела Куна.

"Это, пожалуй, самый сложный объект, из-за наложения проекта прошлого года. Прошлогодний подрядчик работы не выполнил в срок. Часть из них пришлось переделывать из-за низкого качества. Требуется активизация работ", – сообщил Демидов.