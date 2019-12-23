Власти Симферополя рассказали, сколько домов и детсадов не отапливаются

Подконтрольные России власти Симферополя признали, что в городе есть дома, детские сады и медучреждения, которые до сих пор остаются без теплоснабжения.

"По состоянию на сегодняшний день, в работу запущена 91 котельная. Тепло не подают только две котельные по улицам Киевская, 29/1 и Чехова, 23. Задержка с подачей тепла связана с отсутствием документов на получение услуги теплоснабжения и ремонтом внутридомовых сетей", –рассказал заместитель главы российской администрации Симферополя Сергей Титаренко.

По его словам, на сегодняшний день не отапливаются дома по улицам Крымских Партизан, 4/55 и Бела Куна, 35. Также без должного теплоснабжения остались детский сад №75 по улице Радищева, приют при УВД на улице 8 Марта, детская поликлинике на улице Чехова и поликлиника на улице Луговая, сообщил чиновник.

В Симферополе 28 октября стартовал отопительный сезон.

15 октября подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов распорядился включить отопление в социально значимых учреждениях на полуострове.

В ноябре сообщалось, что в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 отапливается только левое крыло.