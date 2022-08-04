Новости Крыма

Власти Симферополя заявили о нехватке учителей в школах

04 августа 2022, 09:19Общество

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В Симферополе не хватает учителей начальных классов и преподавателей русского языка и математики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замглавы администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина.

Она отметила, что подготовка школ к новому учебному году – это не только ремонты и классы, но еще и то, "кто войдет и встанет у доски, даст знания, направит и поднимет мотивацию учащихся". То есть педагоги. А их не хватает, и масштабы проблемы растут.

"Около 50 молодых специалистов придут в школы города и детские сады. Этого недостаточно. У нас есть потребность в первую очередь в педагогах и учителях начальных классов, есть потребность в учителях русского языка, появляется уже потребность в педагогах по математике и так далее", – сказала Сухина.

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