Власти Ялты открыли платные парковки к новогодним праздникам

Российские власти Ялты открывают четыре платных парковки на новогодние и рождественские праздники. Как сообщил директор МУП "Туринфоцентр ЮБК" Владимир Добровольский, парковки будут работать с 20 декабря по 20 января.

Они будут располагаться по таким адресам: ул. Космонавтов, от дома № 2 до ул. Школьная; центральная площадь им. Ленина; площадка возле дегустационного зала "Массандра"; площадка в районе музея "Поляна сказок".

По информации администрации города, стоимость платной парковки составляет 50 рублей в час, а при оплате обязательно должен выдаваться чек.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на праздники многодетным семьям разрешили бесплатно парковать свои автомобили.