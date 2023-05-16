Вместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документ

Проекты генпланов и внесения изменений в них выполняются в Крыму на очень низком уровне: с начала прошлого года в республике был утвержден только один – генплан Евпатории. Решить вопрос отбора подрядчиков и сократить сроки согласований документации позволит принятие изменений в градостроительный кодекс России, уверены в Госсовете и правительстве Крыма.

Как уточнила в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу главный архитектор РК Ирина Соловьева, в данный момент в стадии разработки находятся 39 генпланов, при этом с начала прошлого года по настоящее время был принят только один. Остальные либо нуждаются в существенной доработке, либо вовсе были отозваны муниципалитетами.