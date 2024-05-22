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Новости Крыма

Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой

22 мая 2024, 10:47Общество

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За предоставление некачественных услуг ЖКХ, в частности, за грязную воду, отключение света и отопления зимой, ресурсоснабжающие организации будут оштрафованы до 100 тысяч рублей. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в среду. Об этом передает пресс-служба законодательного органа власти.

"При первом таком нарушении предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере до 10 тысяч рублей, для юрлиц – до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении для должностных лиц штрафы составят до 30 тысяч рублей, для юрлиц – до 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

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