Во вторник в Крыму будет сухо и тепло

Во вторник в Крыму ожидается сухая и теплая погода, в центральных и западных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Об этом информируют в крымском гидрометцентре.

"Во вторник ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +8…+13, днем – +19…+24, в горах до +13…+18", – уточняют синоптики.

В Симферополе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем – +20...+22 градуса.

В Севастополе также осадков не ожидается. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем – юго-западный до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днем – от 19 до 21 тепла.

В Евпатории будет переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут +11…+13, днем – до +22 градусов.