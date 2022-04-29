Вода из Северо-Крымского канала начала идти на орошение сельхозземель

Крымские аграрии начали получать воду из Северо-Крымского канала на орошение земель. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня первый крымский сельхозпроизводитель начинает получать воду из Северо-Крымского канала на орошение сельхозугодий – запущено дождевальное оборудование. Всего на данный момент поступили заявки на 80 миллионов кубометров воды для орошения 25 тысяч гектаров земель", – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, до водной блокады за поливной период Крым использовал из канала для орошения порядка 700 миллионов кубометров воды. Сейчас есть перспектива возобновить такие объемы подачи воды, отметил он, это позволит повысить урожайность. Аксенов напомнил, что крымские фермеры в этом году будут получать воду бесплатно, в следующем цена будет не выше 28 копеек за кубометр.