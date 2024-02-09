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Новости Крыма

Водитель легковушки пострадал в аварии с грузовиком под Судаком

09 февраля 2024, 14:18Происшествия в Крыму

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Водитель легкового автомобиля "Волга" пострадал при столкновении с грузовым авто под Судаком. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Крыму.

Авария произошла на дороге Судак – Богатовка – Солнечная Долина в районе горы Алчак около 8:55 утра в пятницу.

"В результате аварии водитель легкового авто получил травмы различной степени тяжести. Его передали медработникам. Затем по прибытии в медучреждение сотрудники МЧС Крыма оказали содействие в транспортировке пострадавшего для диагностического обследования в кабинет КТ", – сказано в сообщении.

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