Водитель легковушки пострадал в аварии с грузовиком под Судаком

Водитель легкового автомобиля "Волга" пострадал при столкновении с грузовым авто под Судаком. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Крыму.

Авария произошла на дороге Судак – Богатовка – Солнечная Долина в районе горы Алчак около 8:55 утра в пятницу.

"В результате аварии водитель легкового авто получил травмы различной степени тяжести. Его передали медработникам. Затем по прибытии в медучреждение сотрудники МЧС Крыма оказали содействие в транспортировке пострадавшего для диагностического обследования в кабинет КТ", – сказано в сообщении.