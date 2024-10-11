Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму

11 октября 2024, 11:20Происшествия в Крыму

11

Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении двух иномарок на трассе "Таврида" в Крыму. Об этом рассказали в республиканском МЧС.

По данным спасателей, авария произошла накануне вечером в Ленинском районе Крыма недалеко от села Ильичево.

"Прибывшие спасатели оказали содействие медработникам в транспортировке водителя одного из авто в карету скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

После этого сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте аварии и развернули световую башню для проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции, отметили в ведомстве.

Ранее смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе. В результате лобового столкновения двух автомобилей оба водителя скончались на месте аварии.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх