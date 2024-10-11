Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму

Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении двух иномарок на трассе "Таврида" в Крыму. Об этом рассказали в республиканском МЧС.

По данным спасателей, авария произошла накануне вечером в Ленинском районе Крыма недалеко от села Ильичево.

"Прибывшие спасатели оказали содействие медработникам в транспортировке водителя одного из авто в карету скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

После этого сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте аварии и развернули световую башню для проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции, отметили в ведомстве.

Ранее смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе. В результате лобового столкновения двух автомобилей оба водителя скончались на месте аварии.