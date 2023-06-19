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Новости Крыма

Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительство

19 июня 2023, 11:19Общество

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Водно-спортивную базу в бухте Казачьей в Севастополе начнут строить в 2024 году, проект еще не получил положительного заключения госэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в управлении по делам молодежи и спорта правительства Севастополя.

В марте губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в текущем году в бухте Казачьей начнется строительство детской парусной школы. Речь идет о водно-спортивной базе парусного спорта для существующей спортивной школы олимпийского резерва (Сhttp://www.sobytiya.info/apanel457/#ШОР №1).

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