Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительство

Водно-спортивную базу в бухте Казачьей в Севастополе начнут строить в 2024 году, проект еще не получил положительного заключения госэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в управлении по делам молодежи и спорта правительства Севастополя.

В марте губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в текущем году в бухте Казачьей начнется строительство детской парусной школы. Речь идет о водно-спортивной базе парусного спорта для существующей спортивной школы олимпийского резерва (Сhttp://www.sobytiya.info/apanel457/#ШОР №1).