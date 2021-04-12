Новости Крыма

Водохранилища Крыма получили в 2 раза больше воды за неделю с дождями

12 апреля 2021, 10:38Общество

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Притоки в водохранилища Симферополя и Ялты за прошедшую неделю увеличились практически в два раза по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила вице-премьер республики Светлана Маслова. По ее информации, за прошедшую неделю притоки в водохранилища, питающие Симферополь и прилегающие районы, составил 2,4 миллиона кубометров. Полезный объем трех водохранилищ – Симферопольского, Партизанского, Аянского – составляет на сегодняшний день около 7,9 миллиона кубометров.

"Удалось сократить расход на 14 тысяч в связи с большим забором из артезианских источников и борьбой с утечками, которая, как мы видим, дает свой положительный результат", – уточнила Маслова.

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