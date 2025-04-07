Новый водовод в Евпатории за 2,2 миллиарда рублей построят к декабрю, сейчас готовность объекта достигает почти 70%, передает в понедельник пресс-служба министерства строительства Крыма.

"На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется строительство водовода общей протяженностью 12,13 км. На сегодняшний день степень строительной готовности составляет 68%", – сказано в сообщении.

По данным профильного министерства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Работы стоимостью более 2,2 млрд рублей ведут за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.