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Водозабор на реке Бельбек готов на 80% – Минобороны

21 января 2021, 12:42Общество

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Водозабор на реке Бельбек, призванный спасти Севастополь от засухи, готов на 80%. Об этом заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. По его словам, на площадке ежедневно в три смены работают почти 450 человек и 160 единиц техники. "Основные виды работ уже выполнены, завершаются работы в чаше бассейна, приступаем к откосам, подготавливается русло, на днях приходит затвор", – отметил Иванов. Как проинформировали в пресс-службе правительства Севастополя, работы на Бельбеке не останавливались даже во время снегопадов.

"Что касается осадков, они дают сдержанный оптимизм, потому что снег в горах появился, а это значит, что большой объем паводковых вод подтверждается. Бельбек наполнился, уже идет проточность. Обсуждаем, так как вода чистейшая идет, если такая возможность будет в режиме пуско-наладки водозабора направить воду на третий гидроузел, где она будет после очистки поступать в трубы", – уточнил губернатор Михаил Развожаев.

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