Новости Крыма Воду в Алуште будут давать дважды в сутки

С 25 февраля жители Алушты начнут получать питьевую воду по графику в связи со снижением запасов Изобильненского водохранилища, рассказала глава администрации городского округа Галина Огнева. Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды Вопросы водоснабжения региона и необходимости перехода на график обсудили сегодня на аппаратном совещании в администрации Алушты. "Переход на утвержденный график подачи воды – 25 февраля. Данный вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", – сообщила Огнева в Facebook. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

