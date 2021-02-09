Новости Крыма

Воду в Алуште будут давать дважды в сутки

09 февраля 2021, 16:20Общество

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С 25 февраля жители Алушты начнут получать питьевую воду по графику в связи со снижением запасов Изобильненского водохранилища, рассказала глава администрации городского округа Галина Огнева.

Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды Вопросы водоснабжения региона и необходимости перехода на график обсудили сегодня на аппаратном совещании в администрации Алушты. "Переход на утвержденный график подачи воды – 25 февраля. Данный вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", – сообщила Огнева в Facebook.

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