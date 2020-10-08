Воду ведрами таскать: Аксенов оценил потери на теплосетях Симферополя

В Крыму изношенность тепловых сетей составляет около 60%. Из-за этого только в Симферополе ежедневные потери воды достигают 3,6 тыс. кубов воды. Такие данные РИА Новости Крым привел замглавы Комитета ГС РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов.

"Изношенность теплосетей в пределах 60%. За последние годы самые сложные участки по Крыму уже устранены. Поменять такое количество сетей сразу и не возможно. Однако возникает другой вопрос в связи с проблемами с водой. На подпитку теплосетей из-за потерь ежедневно требуется 3,6 тыс. кубов чистой питьевой воды. Я задал министру (ЖКХ Крыма Дмитрию Черняеву – ред.) вопрос, однако ответа не получил. Мне сказали, что чуть ли не ведрами будут воду таскать", – высказался парламентарий. Вместе с тем, он не смог оценить, как скоро в Крыму будут заменены изношенные теплосети, так как такие работы считаются очень дорогостоящими.