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Воду ведрами таскать: Аксенов оценил потери на теплосетях Симферополя

Воду ведрами таскать: Аксенов оценил потери на теплосетях Симферополя

08 октября 2020, 11:58Общество

В Крыму изношенность тепловых сетей составляет около 60%. Из-за этого только в Симферополе ежедневные потери воды достигают 3,6 тыс. кубов воды. Такие данные РИА Новости Крым привел замглавы Комитета ГС РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов.

"Изношенность теплосетей в пределах 60%. За последние годы самые сложные участки по Крыму уже устранены. Поменять такое количество сетей сразу и не возможно. Однако возникает другой вопрос в связи с проблемами с водой. На подпитку теплосетей из-за потерь ежедневно требуется 3,6 тыс. кубов чистой питьевой воды. Я задал министру (ЖКХ Крыма Дмитрию Черняеву – ред.) вопрос, однако ответа не получил. Мне сказали, что чуть ли не ведрами будут воду таскать", – высказался парламентарий. Вместе с тем, он не смог оценить, как скоро в Крыму будут заменены изношенные теплосети, так как такие работы считаются очень дорогостоящими.

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