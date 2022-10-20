Новости Крыма Военком Брянской области уже празднует отлично проведенную мобилизацию Пока в Росси продолжается мобилизация, есть те, для кого она уже успешно закончилась. Речь идет о главном военкоме Брянской области Урмансове Марате. Он отлично провел мобилизацию в своем округе, отправив на войну больше мобилизованных, чем требовалось. В сети появился отельный ваучер военкома на две персоны: номер делюкс с собственным бассейном, а также с арендой яхты на все время отдыха в Египте. Стоимость отдыха 23 570 долларов. Откуда такие деньги у военкома? Премия за отлично проведенную мобилизацию, или же откаты за детей мажоров? Где бы он эти деньги не взял, факт того, что простые крымчане едут в холодные и сырые окопы воевать, а военкомы греться на солнышке, есть. Как-то несправедливо получается. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

