Президент России Владимир Путин во вторник провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Своей речью он фактически провозгласил переход экономики на "военные рельсы".

Главной темой заседания совета стал пошив формы для военных. В свою очередь, Мишустин заявил о необходимости подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах.

Кампания по "пошиву штанов для армии" началась ещё до заседания координационного совета. К пошиву уже привлечены студенты более 100 колледжей и тех училищ, кроме этого, над пошивом формы для русских солдат также работают предприятия Беларуси. Такие срочные решения-свидетельство того, что российская армия не была готова не только к мобилизации, но даже к тому, чтобы обеспечить штатные потребности.