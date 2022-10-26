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Военная экономика-рассадник воровства и коррупции

26 октября 2022, 16:59Главная

Президент России Владимир Путин во вторник провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Своей речью он фактически провозгласил переход экономики на "военные рельсы".

Главной темой заседания совета стал пошив формы для военных. В свою очередь, Мишустин заявил о необходимости подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах.

Кампания по "пошиву штанов для армии" началась ещё до заседания координационного совета. К пошиву уже привлечены студенты более 100 колледжей и тех училищ, кроме этого, над пошивом формы для русских солдат также работают предприятия Беларуси. Такие срочные решения-свидетельство того, что российская армия не была готова не только к мобилизации, но даже к тому, чтобы обеспечить штатные потребности.

Не удивительно, что на фоне таких проблем, еще в сентябре был уволен генерал Булгаков, занимавший должность заместителя Министра обороны по тыловому обеспечению войск с 2008 по 2022 года. Булгаков уволен не с позором и судами, а переведен на должность генерального инспектора Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ.

Проворовавшегося тылового генерала поставили смотреть за тем, чтобы новые тыловики "воровали по чину". Это яркая демонстрация того, как будет выглядеть экономика на "военных рельсах".

Глядя на все это выводы напрашиваются сами по себе. Все новые структуры, типа координационного штаба – это дополнительные штаты чиновников, новые "голодные рты". Экономика военного времени будет работать над тем, чтобы удовлетворить чиновника, а не накормить и одеть солдата.

Все по теме: воровство, коррупция, обеспечение

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