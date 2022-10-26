Военная экономика-рассадник воровства и коррупции

Президент России Владимир Путин во вторник
Главной темой заседания совета стал пошив формы для военных. В свою очередь, Мишустин
Кампания по "пошиву штанов для армии" началась ещё до заседания координационного совета. К пошиву уже привлечены студенты более 100 колледжей и тех училищ, кроме этого, над пошивом формы для русских солдат также работают предприятия Беларуси. Такие срочные решения-свидетельство того, что российская армия не была готова не только к мобилизации, но даже к тому, чтобы обеспечить штатные потребности.
Не удивительно, что на фоне таких проблем, еще в сентябре был
Проворовавшегося тылового генерала поставили смотреть за тем, чтобы новые тыловики "воровали по чину". Это яркая демонстрация того, как будет выглядеть экономика на "военных рельсах".
Глядя на все это выводы напрашиваются сами по себе. Все новые структуры, типа координационного штаба – это дополнительные штаты чиновников, новые "голодные рты". Экономика военного времени будет работать над тем, чтобы удовлетворить чиновника, а не накормить и одеть солдата.