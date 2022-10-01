Военное положение. Какие ограничения ждут россиян?

Согласно этому же указу Путина, на территории Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя введено средний уровень реагирования. А на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, помимо вышеупомянутых областей, вводится уровень повышенной готовности. Все остальные регионы Российской Федерации переводятся в режим базовой готовности. И средний уровень реагирования, и режим базовой готовности предусматривают введение тех же мер, что и военное положение за исключением ограничения свободы передвижения и принудительного выселения людей.

На заседании Совета Безопасности, Президентом Российской Федерации было объявлено о введении частичного военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Если с ограничениями военного положения все более-менее понятно, то с режимом среднего реагирования надо разбираться. Жителям Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя надо быть готовыми к следующим ограничениям:

- проведение мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления;

- осуществление мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне;

- усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

- введение особого режима объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также объектов энергетики;

- отселение жителей территории в безопасные районы;

- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда из нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

К каждому из этих пунктов местным властям можно придумать сотни ограничений, которые можно свалить на местных жителей. Вот например:

- запрет на выезд из России;

- контроль телефонных разговоров;

- ввод комендантского часа;

- в аптеках могут исчезнуть некоторые лекарства, необходимые для нужд армии;

- принуждение к работам по восстановлению разрушенных объектов и борьбе с пожарами и эпидемиями;

- привлечение гражданского населения к общественным работам.

- изъятие частного имущества с последующей компенсацией его стоимости.

И это не полный список того, как могут быть ограничены граждане России. Не такую спецоперацию 24 февраля нам Президент обещал.

Только представьте, к каким последствиям может привести проведение мобилизации на новоприсоединенных территориях. Будем честными, не все там поддерживают Россию. А что будет, если такого человека мобилизуют? Против своих он воевать не будет, а наоборот, всеми возможными способами будет помогать ВСУ, а может и в спину нашим солдатам стрелять начнет. Нужен ли нам этот Донбасс и юг Украины? Не успели ещё Россией стать, а проблем уже кучу нам предоставили-то мобилизация, то военное положение.

Спецоперация не так уж и далеко, как казалось. Сначала мирные жители ощутили её после объявления частичной мобилизации, теперь частичное военное положение. Уже сейчас ввели частичное передвижение, частичный доступ к медикаментам и продуктам питания, а для мобилизованных-частичное обеспечение индивидуальной защитой и частичное денежное содержание… А что дальше, всеобщая мобилизация и военное положение по всей стране?