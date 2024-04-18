Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"

Шестой Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет 28 апреля и 1 мая в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В этом году в финал вышли вокалисты из 15 стран, информируют организаторы фестиваля.

"В финал 2024 года, который пройдет в два этапа, вышли представители Германии, Греции, Египта, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Конго, Мадагаскара, Монголии, Португалии, Сербии, Словении, Турции, Франции", – говорится в сообщении.

По информации организаторов, оргкомитет в этом году получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило 15 зарубежных участников, которых пригласили в Москву.