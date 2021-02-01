Новости Крыма

Волчья напасть: как в Крыму воюют с хитрым Серым

Сегодня, 10:21Общество

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Кажется, серого волка легче встретить в сказке, чем в Крыму. Но из года в год появляются тревожные сигналы от жителей сел полуострова: видели серых хищников возле своих домов, кто-то "порезал" домашний скот...

После таких разговоров традиционно повторяется слух о волках, зашедших на территорию Крыма с Украины, потому что своих Серых на полуострове нет. Оказалось, еще как есть. Более того, по словам охотников, с каждым годом численность волчьего поголовья в Крыму медленно, однако растет. И чтобы популяция не стала угрожать другим животным, надо принимать более эффективные меры, чем сегодня. Почему волки заселяют Крым, чем это чревато и как бороться с опасными хищниками, выяснял корреспондент РИА Новости Крым.


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