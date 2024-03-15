Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны

15 марта 2024, 17:24Общество

7

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил жителей полуострова с 10-летием Крымской весны.

"Сегодня наш общий праздник – 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись в свой родной дом, воссоединился некогда разделенный народ. У нас с вами одна история, одна вера, одна культура, одна Родина – Россия!", – сказано в поздравительном сообщении.

По словам Володина, на референдуме в 2014 году крымчане проголосовали за восстановление исторической правды и справедливости. И это решение определило будущее, открыло новые возможности для развития.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх