Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил жителей полуострова с 10-летием Крымской весны.

"Сегодня наш общий праздник – 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись в свой родной дом, воссоединился некогда разделенный народ. У нас с вами одна история, одна вера, одна культура, одна Родина – Россия!", – сказано в поздравительном сообщении.

По словам Володина, на референдуме в 2014 году крымчане проголосовали за восстановление исторической правды и справедливости. И это решение определило будущее, открыло новые возможности для развития.