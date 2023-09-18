Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой

В Севастополе полиция расследует уголовное дело о разбое, совершенном тремя местными жителями. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По версии следствия, трое жителей Севастополя в возрасте 23, 24 и 30 лет, ранее судимых за незаконные операции с наркотиками и кражи, решили обокрасть своего 23-летнего знакомого. Злоумышленники предположили, что он может быть причастен к незаконному сбыту запрещенных веществ и иметь в наличии крупную сумму денег. Подельники разработали план и отправились домой к своей жертве.

"Когда хозяин квартиры открыл дверь, к нему ворвались трое налетчиков в масках, один из которых, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал у него 50 тысяч рублей в качестве надуманного штрафа якобы за торговлю наркотиками. Не получив требуемую сумму и убедившись в отсутствии денег у жертвы, злоумышленники похитили у него две тысячи рублей и паспорт гражданина РФ, а затем скрылись", – рассказали в полиции Севастополя.