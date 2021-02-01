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Восемь человек эвакуировали из-за пожара в симферопольской многоэтажке

01 февраля 2021, 11:08Происшествия в Крыму

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Ранним утром в понедельник крымские спасатели эвакуировать из многоэтажки в Симферополе восемь человек из-за сильного задымления, информирует ГУ МЧС по РК.

По данным ведомства, в службу спасения поступило сообщение о задымлении лестничного пролета в многоквартирном доме на улице Ростовской. К месту происшествия направили три отделения одной пожарной части. Пожарные выяснили, что горит покрышка на пятом этаже. "Горение сопровождается сильным задымлением всего подъезда. Отделением газодымозащитной службы оперативно проведена разведка помещений, в ходе которой из опасной зоны эвакуировано восемь человек", – сказано в сообщении.

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