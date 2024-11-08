Восстановление берегозащиты в Крыму обойдется в 34 млрд рублей

Расходы на реализацию комплексной программы восстановления 35 берегозащитных сооружений в Крыму до 2030 года составят порядка 34 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на заседании коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.

По словам руководителя региона, продолжается подготовка комплексной программы восстановления берегозащитных сооружений до 2030 года. В нее включены работы на 35 берегоукрепительных сооружениях: 16 объектов реконструируют, на 19 будет сделан капитальный ремонт.