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Новости Крыма

Восстановление берегозащиты в Крыму обойдется в 34 млрд рублей

08 ноября 2024, 12:59Общество

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Расходы на реализацию комплексной программы восстановления 35 берегозащитных сооружений в Крыму до 2030 года составят порядка 34 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на заседании коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.

По словам руководителя региона, продолжается подготовка комплексной программы восстановления берегозащитных сооружений до 2030 года. В нее включены работы на 35 берегоукрепительных сооружениях: 16 объектов реконструируют, на 19 будет сделан капитальный ремонт.

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