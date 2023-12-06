Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн

В Керчи проводят работы по предотвращению подтопления территории в микрорайоне Героевское. Об этом рассказал глава администрации города Святослав Брусаков.

"По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, в связи с объявлением локальной угрозы ЧС в так называемой Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления территории", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам мэра, сейчас здесь работают над берегоукреплением, а также очисткой русла канала и водосборника. Завершить работы планируют к концу месяца. Также в этом районе из-за непогоды была размыта Нимфейская дорога.