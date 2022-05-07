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Восток Крыма. Опук. Цветы и море

07 мая 2022, 13:34Общество

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Мощь морского прибоя, разнотравье и разноцветие земли, переливы и щебет с неба. Все это – Опукский природный заповедник весной. Он находится на юге Керченского полуострова в 50 километрах от Керчи. Это уникальное место Крыма богато природными и историческими достопримечательностями. Туристы могут увидеть розовые воды Кояшского озера, руины античного города Киммерик, гору Опук, уединенные бухты и Скалы-Корабли, гордо возвышающиеся над морским простором. Так ли прекрасен заповедник?


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