Новости Крыма Восток Крыма. Опук. Цветы и море

Мощь морского прибоя, разнотравье и разноцветие земли, переливы и щебет с неба. Все это – Опукский природный заповедник весной. Он находится на юге Керченского полуострова в 50 километрах от Керчи. Это уникальное место Крыма богато природными и историческими достопримечательностями. Туристы могут увидеть розовые воды Кояшского озера, руины античного города Киммерик, гору Опук, уединенные бухты и Скалы-Корабли, гордо возвышающиеся над морским простором. Так ли прекрасен заповедник? Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

