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Новости Крыма

Возрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседку

20 августа 2023, 21:53Общество

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Знаменитую Серебряную беседку – жемчужину горы Пендикюль на старой дороге Ялта – Бахчисарай – крымчане и гости полуострова спустя долгие годы смогут увидеть в обновленном виде. Чуть ли не первый капитальный ремонт достопримечательности Главной гряды Крымских гор провели своими силами сотрудники ФГБУ "Заповедный Крым". На торжественном открытии беседки после ремонта побывал и корреспондент РИА Новости Крым.

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Воздушная белоснежная ротонда в горах, которую видно даже из Ялты, располагается на высоте 848 метров. Несмотря на то, что сама беседка появилась уже после Великой Отечественной войны, место как видовая площадка использовалось путешественниками с конца XIX века. По словам начальника отдела познавательного туризма "Заповедного Крыма" Сергея Клушина, видовая площадка рекомендовалась как место остановки ещё в дореволюционных путеводителях.

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