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Вранье топ-политиков о мобилизации. Проглотим или дадим ответ?

23 сентября 2022, 18:56Главная

Мобилизация. Это сейчас самое распространённое слово на улицах России. В то время, как множество СМИ говорили о неминуемости мобилизации, население свято верило политикам, которые говорили об обратном. Наше издательство задалось целью найти выступления топ-политиков и чиновников, в которых они уверяли, что мобилизации не будет и паниковать нечего. Получилось найти 15 публикаций:

Так, 8 марта, президент Владимир Путин, поздравляя всех женщин с Международным женским днём, уверил их, что дополнительный призыв проводиться не будет. (https://medialeaks.ru/2209tat-str-sct-promise-mob/)

25 марта, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил следующее: "Мобилизация не предусматривается. Полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения – тоже нет". (https://www.rbc.ru/politics/25/03/2022/623da7119a794761b38c0434)

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Сергеевич Песков 4 мая сказал: "Это неправда, это чушь". (https://tass.ru/politika/14544357)

5 мая, председатель Госдумы Вячеслав Володин на вопрос о мобилизации ответил: "Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу". (https://www.gazeta.ru/politics/2022/05/05/14821472.shtml)

Зампред комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, 5 мая сказал, что слухи появляются со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения. (https://rtvi.com/news/v-gosdume-nazvali-slukhami-informatsiyu-o-mobilizatsii-v-rossii/)

6 мая представителю Министерства культуры России задали вопрос о брони от мобилизации для работников культуры: "Это фейк",-ответил он. (https://tass.ru/politika/14565053).

20 мая, член комитета Думы по обороне Андрей Гурулев: "Законопроект о снятии ограничения по возрасту для контрактников нельзя рассматривать никакой формой мобилизации", – заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Гурулев. (https://www.interfax.ru/russia/841976).

14 июня, Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев: "Дополнительного призыва в российскую армию в свете спецоперации не потребуется". (https://ria.ru/20220614/prizyv-1795171628.html).

16 июня, Дмитрий Песков: "Это лживые информационные вбросы". (https://www.vesti.ru/article/2800908).

21 июня, Дмитрий Песков: "Это чистые фейки",-сказал он, даже не покраснев. (https://www.interfax.ru/russia/847329).

26 июля, Министерство обороны Российской Федерации: "Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий". (https://ria.ru/20220726/mobilizatsiya-1805138729.html).

12 сентября, сенатор Андрей Климов: "Необходимости для введения мобилизации нет. Противнику очень бы хотелось, чтобы в России началась мобилизация, тогда бы народ начал бы бурлить и они получили бы главное". (https://www.pnp.ru/politics/klimov-vnov-zayavil-o-nenuzhnosti-mobilizacii-v-rossii.html).

11 сентября, депутат Госдумы Андрей Гурулев сказал, что по состоянию на сегодня, такой необходимости нет. (https://www.chita.ru/text/society/2022/09/11/71646005/?shareRecordImage=544d1b91c49e3172846286e3cfd8d360).

13 сентября, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий уверенно заявил: "Не надо опасаться вбросов про мобилизацию". (https://ria.ru/20220913/slutskiy-1816431216.html).

13 сентября, за неделю до объявления о принятом решении Песков говорил: "В настоящий момент нет, об этом речи не идет",-когда его спросили о возможности проведения мобилизации. (https://tass.ru/politika/15735191).

А сейчас Шойгу пытается нам рассказать о том, что у нас только 5937 человек потерь. Слабо верится, если мобилизовать собираются 300 тысяч человек.

В связи с вышеупомянутыми событиями 21 сентября по территории России прокатилась волна протестов с лозунгом "Нет моГилизации!". Люди организовано выходили на центральные площади и улицы своих городов с протестом против мобилизации в России. Даже те, кто нейтрально относился к политике Путина, сейчас поняли к чему всё идёт.

Странно, что в Крыму не было замечено никаких акций протеста, ведь активное осуждение действий Президента в соцсетях говорит о недовольстве сложившейся ситуацией. Так может надо быть посмелее?

Организаторы акции в своем Телеграмм канале сообщают о проведении следующих митингов 24 сентября в 17:00 на центральных площадях городов России. Может и крымчане, которые не желают ехать на верную смерть в Украину, выйдут на протест?

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