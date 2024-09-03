Новости Крыма Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя

Без света в понедельник останутся несколько районов Севастополя. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". "Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", – говорится в сообщении. Плановые работы с 08:00 до 16:00 пройдут по адресам: пер. 1 Морской, пер. 2 Морской, пер. 4 Морской, ул. Буряка, пер. Водосточный, ул. Гвардейская, ул. Громова, ул. Дмитрова, пл. Захарова, ул. Михайловская, ул. Народных ополченцев, Памятник Славы, ул. Пьянзина, ул. Рыбацкая, про. Средний, Старосеверная балка, спуск Степана Разина, ул. Сторожевая, ул. Якорная, Доковая балка – ТСН СНТ "Садоводческий". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

