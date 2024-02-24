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Новости Крыма

Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе

24 февраля 2024, 16:11Новости

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Весна и осень – лучшее время для посещения ботанического сада имени Багрова Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила его директор Анна Репецкая.

"Пиковое посещение – это апрель, когда люди уже устают сидеть дома, и цветут первые тюльпаны. И пусть у нас их не очень много, потому что это не совсем наша культура, но люди уже очень хотят чего-то яркого, красочного, и приходят", – сказала Анна Репецкая.

В мае в ботаническом саду крымской столицы зацветают сирень, пионы и ирисы – здесь большая коллекция этих растений.

"В конце апреля – начале мая цветет сирень. По моему мнению и мнению посетителей, у нас лучшая коллекция сирени на юге России", – призналась директор.

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