Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал главной задачей работы исполнительной власти и нового депутатского корпуса поддержку участников спецоперации и членов их семей. Об этом он сообщил по итогам первого пленарного заседания Законодательного Собрания третьего созыва.

"Нам предстоит непростая работа, которая определяется, прежде всего, временем. Время сейчас непростое, оно не терпит промедлений, требует сосредоточенной и быстрой работы и принятия выверенных решений. Идет специальная военная операция. Наша главная задача – поддерживать ее участников и членов их семей", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Также в числе стратегических задач – завершение работы над генеральным планом и стратегией развития города, наведение порядка в земельно-имущественных отношениях и повышение доходов бюджета, отметил губернатор. Кроме того, депутатам и правительству предстоит заниматься вопросами семейной политики, здравоохранения и образования.