Все-таки мы их, а не они нас! 5 номинаций Pornhub Awards выиграли россияне

Как сообщалось ранее , в Псковском областном отделении КПРФ, заявили, что Запад использует порноиндустрию для идеологической борьбы с Россией. "Во всех сюжетах – они нас, а не мы их", – считают в областной организации КПРФ.

Хотим порадовать коммунистов Псковской области – все-таки мы их, а не они нас! Несмотря на предыдущую новость, российские актрисы и актеры показали уровень и выиграли 5 номинаций Pornhub Awards :

- Eva Elfie одержала победу в 2 категориях: "Самая популярная актриса на выбор женщин" и "Лучшая киска";

- Solazola со своим партнером лучшие в категории "Самая популярная пара";

- Luxury Girl одержала победу в номинации "Лучший минет";

- Purple Bitch лучшая среди косплейщиц.

Некоторые пользователи социальных сетей отмечают, что Purple Bitch делает пожертвования украинским фондам в войне с Россией и призвали бойкотировать видео с её участием.