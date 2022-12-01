Все-таки мы их, а не они нас! 5 номинаций Pornhub Awards выиграли россияне

Как
Хотим порадовать коммунистов Псковской области – все-таки мы их, а не они нас! Несмотря на предыдущую новость, российские актрисы и актеры показали уровень и
- Eva Elfie одержала победу в 2 категориях: "Самая популярная актриса на выбор женщин" и "Лучшая киска";
- Solazola со своим партнером лучшие в категории "Самая популярная пара";
- Luxury Girl одержала победу в номинации "Лучший минет";
- Purple Bitch лучшая среди косплейщиц.
Некоторые пользователи социальных сетей отмечают, что Purple Bitch делает пожертвования украинским фондам в войне с Россией и призвали бойкотировать видео с её участием.