Всплеск глистных и дерматологических заболеваний среди мобилизованных в составе сил спецоперации не связан с плохими санитарно-гигиеническими условиями. К такому выводу пришла специальная комиссия Минобороны, сообщает информированный источник.

Ещё в сентябре Главное военно-медицинское управление МО зафиксировало резкий (более чем на 300%) рост количества жалоб бойцов на специфические кожные и инвазивные заболевания. Созданная спецкомиссия проанализировала результаты анализов более 2000 бойцов и пришла к выводу: заболевания привнесены извне. После многочисленных исследований военные врачи сделали вывод, что причиной всего стал особый вид африканской блохи.

Сами медики отказываются, как бы то ни было, комментировать ситуацию. Более того, факт всплеска заболеваний засекречен. Ведь и сама блоха, и каналы ее попадания в Россию плотно связаны с деятельностью ЧВК "Вагнер".

Дело в том, что по своей биологической сути данная разновидность африканской песчаной блохи (Tunga penetrans) является искусственно выведенным видом. В природе Песчаная блоха (Tunga penetrans) внедряется под кожу и откладывает яйца. После созревания молодые блохи вылазят наружу и расселяются поблизости, захватывая весь пораженный участок. Генетически модифицированный подвид выведен для заражения живой силы противника. Модифицированные блохи устойчивы к медицинским препаратам, имеют высокую скорость размножения и селятся часто в паховой зоне, что в разы снижает боеспособность солдат и деморализует их.

Бойцы ЧВК "Вагнер", по имеющейся информации, впервые столкнулись с насекомыми во время выполнения боевых задач в Центральноафриканской республике. Стоит отметить, что порядка десяти процентов инфицированных становятся бессимптомными носителями блох и их яиц. Именно эти десять процентов и завезли генно модифицированных насекомых в Россию.

В настоящее время Центр военно-технических проблем бактериологической защиты НИИ микробиологии МО РФ разрабатывает средства борьбы с модифицированными блохами. Насколько известно, тесты новых препаратов проводятся на добровольцах ЧВК "Вагнер", которые ранее служили в ЦАР.