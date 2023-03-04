Новости Крыма

Вторая волна мобилизации. Показалось или нет?

Вторая волна мобилизации. Показалось или нет?

Сегодня, 13:07Главная

В последние дни, жители российских регионов начали получать повестки в военкоматы "для уточнения данных". Это вызвало волну беспокойства и недоумения у многих граждан. Некоторые уже говорят о начале второй волны мобилизации.

По информации российских СМИ, присылаемые повестки связаны с необходимостью проверки баз данных военкоматов. Власти страны пытаются выявить тех, кто уклоняется от призыва или не является годным к военной службе.

Также стоит отметить, что речь идет не о массовой мобилизации, а о проверке готовности к ней. Руководство страны не объявляло официально о начале новой волны мобилизации, но такие мероприятия дают основания полагать, что такое объявление может последовать в ближайшее время.

Ситуация вызывает беспокойство у граждан. Многие из них высказывают свои опасения и тревогу в социальных сетях. Некоторые даже обвиняют власти в том, что они готовятся к новому конфликту или войне.

В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что страна не планирует военных действий против других государств. Он также подчеркивал, что Россия не является агрессором и не собирается нарушать международное право.

Таким образом, несмотря на все заявления официальных лиц, есть все основания полагать, что началась вторая волна мобилизации в России.


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ?

Нет, она нужна только Путину.
Любому кровопролитию не место в мире.
Не мне решать, Правительство пусть решает.
Мне все равно, главное чтобы не мобилизовали.
Поддерживаю! Надо восстанавливать исторические границы.
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх