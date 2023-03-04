Вторая волна мобилизации. Показалось или нет?

В последние дни, жители российских регионов начали получать повестки в военкоматы "для уточнения данных". Это вызвало волну беспокойства и недоумения у многих граждан. Некоторые уже говорят о начале второй волны мобилизации.

По информации российских СМИ, присылаемые повестки связаны с необходимостью проверки баз данных военкоматов. Власти страны пытаются выявить тех, кто уклоняется от призыва или не является годным к военной службе.

Также стоит отметить, что речь идет не о массовой мобилизации, а о проверке готовности к ней. Руководство страны не объявляло официально о начале новой волны мобилизации, но такие мероприятия дают основания полагать, что такое объявление может последовать в ближайшее время.

Ситуация вызывает беспокойство у граждан. Многие из них высказывают свои опасения и тревогу в социальных сетях. Некоторые даже обвиняют власти в том, что они готовятся к новому конфликту или войне.

В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что страна не планирует военных действий против других государств. Он также подчеркивал, что Россия не является агрессором и не собирается нарушать международное право.

Таким образом, несмотря на все заявления официальных лиц, есть все основания полагать, что началась вторая волна мобилизации в России.