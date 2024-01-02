Вопрос введения в Крыму прямых выборов глав администраций городов и районов сегодня не стоит на повестке дня, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Мы проанализировали опыт российских регионов. К большому сожалению, позитивного очень мало, в основном все отрицательно… Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня точно, но над какими-то вопросами мы работаем", – рассказал председатель Госсовета РК на встрече с журналистами.

В частности, по словам Константинова, в случае введения прямых выборов в Крыму высок риск того, что, например, избранный горожанами мэр Симферополя, города крупного и самодостаточного, захочет стать самостоятельной политической фигурой. Вследствие этого между ним и главой республики неизбежно возникнет конфликт, пояснил спикер парламента.