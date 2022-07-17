Выбрана новая "Мисс Туризм Крыма"

В гостиничном комплексе "Мечта Тея" состоялся грандиозный финал конкурса красоты и таланта – Мисс Туризм Крыма 2022!

Главную корону конкурса получила участница из Москвы – Федорищева Татьяна. Красавица покоряла сердца жюри харизмой, обаянием, хореографией творческого номера , роскошными нарядами и великолепным сюрпризом с живыми бабочками.

Татьяна родилась и выросла в Москве, но все детство лето проводила в г.Феодосия. Благодаря маме является интерактивным экскурсоводом по г.Феодосия и окрестностям. Мама победительницы – Ольга Михайловна, так же является интерактивным экскурсоводом по Крыму, на данный момент проводит бесплатные индивидуальные альтернативные экскурсии на полуострове.

Мама привила мне любовь к Крыму. Ее экскурсии – это всегда приключение. Никакой скуки и фактов из школьных учебников. Она всегда рассказывает самые необычные детали событий, с ней словно играешь в детектива, и узнаешь новые невероятные факты и тайны, казалось бы уже изученных экспонатов и строений.

Конкурс "Мисс Туризм Крыма" проводится с 2016 года, организаторы: Павликова Юля и модельное агентство MFD. Цель конкурса – популяризация и развитие туризма на полуострове Крым.