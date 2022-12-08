В России могут ввести ограничения для уехавших из-за мобилизации россиян, сделав их жизнь менее комфортной.

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас предложил ограничить возможность дистанционной работы для россиян , покинувших родину после начала мобилизации. По его мнению, такие ограничения необходимы в "чувствительных сферах экономики".

Клишас заявил, что для тех, кто переехал заграницу, но продолжает работать в России дистанционно, нужно сделать жизнь "менее комфортной".

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", – заявил сенатор.

Он уточнил, что пока изменений в законе нет. Но нельзя упускать ключевое слово "пока".

Напомним, что сенатор Андрей Клишас является одним из авторов закона об изоляции Рунета, о фейковых новостях и о неуважении к власти. За эти преступления люди уже давно и успешно привлекаются к ответственности – как к административной, так и к уголовной.

Стоит ли наказывать людей, которые покинули страну? Вопрос крайне животрепещущий – в самом прямом смысле. Ведь они только пытаются сохранить свою жизнь и нормально работать, принося пользу стране вместо того, чтобы умирать на войне.