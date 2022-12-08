В России могут ввести ограничения для уехавших из-за мобилизации россиян, сделав их жизнь менее комфортной.
Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас
Клишас заявил, что для тех, кто переехал заграницу, но продолжает работать в России дистанционно, нужно сделать жизнь "менее комфортной".
"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", – заявил сенатор.
Он уточнил, что пока изменений в законе нет. Но нельзя упускать ключевое слово "пока".
Напомним, что сенатор Андрей Клишас
Стоит ли наказывать людей, которые покинули страну? Вопрос крайне животрепещущий – в самом прямом смысле. Ведь они только пытаются сохранить свою жизнь и нормально работать, принося пользу стране вместо того, чтобы умирать на войне.