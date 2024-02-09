Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%

В Азово-Черноморском бассейне с начала года увеличился вылов рыбы. Об этом передает пресс-служба Росрыболовства.

"В Азово-Черноморском бассейне вылов составил 6,2 тыс. тонн – на 29% выше уровня 2023 года. Хорошо идет промысел хамсы: прирост оставил 33% – добыто более 6 тыс. тонн", – говорится в сообщении на официальной странице агентства в социальной сети Вконтакте.

По информации Росрыболовства, с начала года вырос общероссийский вылов: добыто уже более полумиллиона тонн рыбы.

"К 6 февраля, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыто 516,6 тыс. тонн – на 14% больше, чем в прошлом году на эту же дату", – уточняют в агентстве.